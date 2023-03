Sviluppato dall'argentino Daniel Benmergui , Storyteller si è fatto attendere per una decade, ma la premessa era troppo interessante per passare inosservata: l'idea era quella di costruire un gioco di deduzione - un vero e proprio rompicapo - sul meccanismo della narrativa sequenziale. Benmergui ci ha messo anni a perfezionare la sua formula e a trovare uno stile grafico distintivo e immediatamente riconoscibile, ma soprattutto a cercare una forma di interattività immediata e istintiva che traducesse in gameplay l'astrazione che è il processo creativo.

Racconta una storia

Storyteller, un racconto ispirato alla favola del principe ranocchio

Storyteller si potrebbe definire come una specie di Scribblenauts al contrario: se nel gioco di 5th Cell si dovevano scelte le parole giuste per risolvere i puzzle, nel titolo di Benmergui il giocatore ha le parole giuste a disposizione fin da subito, ma per usarle efficacemente deve prima dedurre la logica con cui sono state scelte dall'autore. Ispirandosi ai racconti dei grandi autori del passato, da Shakespeare a Conan Doyle, passando per i Fratelli Grimm o Edgar Allan Poe, i 52 livelli in cui si dividono i tredici capitoli di Storyteller raccontano dei brevi episodi scollegati e illustrati come fossero fumetti di massimo otto vignette. Il giocatore ha a disposizione un titolo, un certo numero di spazi e alcuni elementi, che possono essere scenari o personaggi, ma che in realtà sono veri e propri concetti, con cui deve costruire una storia illustrata.

Sebbene sia possibile scegliere in che ordine giocare i vari stage, i primi svolgono una funzione di tutorial che insegna indirettamente le basi del gameplay. Non ci sono delle vere e proprie istruzioni, né didascalici consigli in sovrimpressione; Benmergui confida nell'intelligenza del giocatore e nelle sue capacità di deduzione, che fondamentalmente sono gli unici strumenti a disposizione per risolvere i rompicapi nel libro virtuale.

È una specie di gioco a incastri. La storia che va raccontata - ma qualche volta ci sono molteplici soluzioni allo stesso rompicapo - si deve dedurre dal titolo, come detto, ma anche dalle interazioni tra i personaggi protagonisti e gli scenari in cui si svolge. Il modo in cui i personaggi reagiscono gli uni con gli altri, in scenari diversi, suggerisce il loro carattere e l'andamento della narrativa, nonché un vago ordine degli eventi. Gli esempi valgono più di mille parole e uno dei primi stage fa al caso nostro: intitolato "Vedere il fantasma di un amante", questo rompicapo ci mette a disposizione due scenari/concetti (amore e morte) e due personaggi (Adamo ed Eva). Quindi la soluzione è abbastanza semplice, perché in tre vignette dobbiamo raccontare una storia in cui Adamo ed Eva sono innamorati, uno dei due muore e il superstite ne vede il fantasma. È una storia che si risolve praticamente da sola.

Negli stage successivi, tuttavia, le cose si complicano enormemente. In "Bernarno beve il veleno" abbiamo tre scenari/concetti (foresta, luna e veleno) e due personaggi, Bernardo e Giulietta, che però reagiscono in modo diverso a seconda dello scenario in cui si trovano, da soli o insieme, o della fase lunare che cambia a seconda di quante volte usiamo lo scenario nelle sei vignette disponibili. Se collochiamo Bernardo in una vignetta con la luna, scopriamo infatti che si trasforma in un lupo mannaro: nella foresta, prima della luna piena, Bernardo amerà Giulietta, ma dopo la luna piena, sotto forma di licantropo, la ucciderà.

Storyteller, i rompicapi diventano sempre più articolati e complessi

Come potete intuire, le variabili sono tantissime e il titolo della storia si offre a diverse interpretazioni. Bernardo beve il veleno... perché? E quando? Lo beve per suicidarsi dopo aver assalito involontariamente la donna che amava? Sembrerebbe la soluzione più logica - e tragica, una caratteristica bene o male condivisa in tutti i cupi racconti di Storyteller - ma non è detto che lo sia e comunque bisogna anche ordinare il racconto in un modo che si visivamente logico. Il sistema di controllo si affida ai tasti di Nintendo Switch e al touch screen, se si preferisce, ma per quanto sia intuitivo e immediato, c'è da dire che spesso si sente il bisogno di un meccanismo che permetta di salvare le narrative più articolate nel caso in cui diventi necessario cambiare uno o più elementi mentre se ne trattengono altrettanti.

Diciamo che una buona metà di Storyteller è genuinamente ingegnosa e divertente da giocare: i rompicapi mettono alla prova le nostre capacità deduttive e logiche, ma anche la creatività e la proprietà di linguaggio. Tuttavia, man mano che gli stage si fanno più complicati e si moltiplicano le variabili, si incontrano dei momenti davvero frustranti in cui si finisce per procedere a tentativi, senza applicarsi più di tanto a cercare la soluzione col ragionamento.