Final Fantasy 16: Square Enix parla di risoluzione e frame rate del gioco al PAX East

Il 2023 sembra denso di giochi di alto livello e per una certa fetta di giocatori uno dei più attesi è Final Fantasy 16. Il gioco di ruolo d'azione di Square Enix arriverà a giugno. Vi è ancora molto da scoprire ma grazie a una recente presentazione, avvenuta al PAX East di Boston, si è parlato delle modalità grafiche di Final Fantasy 16.

In precedenza era già stato confermato che Final Fantasy 16 avrebbe proposto due modalità grafiche, una "Qualità" e una "Prestazioni", su PS5. Non avevamo però tutti i dettagli su risoluzione e frame rate.

Ora, abbiamo avuto modo di vedere un video nel quale vengono nuovamente presentate le due modalità grafiche di Final Fantasy 16. Non vengono indicati i numeri precisi, ma viene suggerito che la modalità prestazioni non supererà i 2K (1440p). Il ragionamento proviene dal fatto che Square Enix afferma che lo stream è in 2K e quindi si è preferito optare per la modalità Prestazioni, invece della modalità Qualità, che dovrebbe puntare al 4K. Ovviamente la modalità prestazioni garantisce anche un frame rate migliore, ma per il momento non abbiamo dettagli definitivi sulle cifre esatte. Si suppone che il gioco proporrà 4K/30 FPS e 1440p/60 FPS, ma per il momento non abbiamo una conferma definitiva.

Ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno 2023 su PC, ma una demo pubblica è stata confermata, vediamo il periodo di uscita e i dettagli indicati da Square Enix.

Aggiornamento: Una prima versione della notizia indicava in modo specifico risoluzione e frame rate di Final Fantasy 16. L'informazione era però basata su quanto riportato dalla fonte (che trovate qui sotto). Dopo ulteriori indagini abbiamo verificato che le dichiarazioni ufficiali non parlano di cifre specifiche e abbiamo quindi corretto la notizia. Ci scusiamo per l'errore.