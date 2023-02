Final Fantasy 16: una demo pubblica è stata confermata, periodo di uscita e dettagli da Square Enix

Final Fantasy 16 arriverà il 22 giugno 2023, ma i giocatori PS5 potranno provarlo prima. Secondo quanto dichiarato dal produttore Yoshida, il gioco di ruolo d'azione riceverà una demo pubblica circa due settimane prima dell'uscita.

L'informazione è stata condivida da Yoshida tramite Famitsu, famosa testata giapponese. La traduzione dal giapponese all'inglese è stata realizzata dall'account Twitter Genki_JPN. L'utente afferma anche che Yoshida vorrebbe poter rendere i salvataggi della demo compatibili con la versione completa di Final Fantasy 16, ma per il momento non vi sono conferma in quanto questa modalità di prova è ancora in sviluppo.

Tramite una traduzione automatica (quindi meno affidabile), abbiamo modo anche di scoprire la demo dovrebbe permetterci di affrontare l'inizio di Final Fantasy 16, al pari del gioco completo. Pare anche che Yoshida voglia realizzare una demo focalizzata sul combattimento in una fase più avanzata del gioco, ma ancora i piani non sono definiti. Potremmo quindi avere tra le mani una fase di prova "doppia", con due sezioni separate, se tutto dovesse andare per il verso giusto.

L'esistenza di una demo per Final Fantasy 16 non è una completa novità: già in passato Yoshida aveva più volte affermato che era sua volontà rendere disponibile una demo. Inoltre, sia Final Fantasy 15 che Final Fantasy 7 Remake proposero almeno una demo. Altri giochi di Square Enix, come Octopath Traveler 2 e Dragon Quest 11 permettono di spostare i dati salvati nel gioco completo, inoltre. Si tratta quindi di normale amministrazione per Square Enix.

In attesa di altre novità su questa demo di Final Fantasy 16, vi segnaliamo che Final Fantasy 16 non arriverà su PC allo scadere dell'esclusività PS5: ci vorranno più di 6 mesi.