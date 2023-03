The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: novità potrebbero essere in arrivo a brevissimo, il rumor

Al PAX East di Boston, l'evento celebrativo del mondo videoludico che ha avuto dal 23 al 26 marzo 2023, è stato svelato da una "rispettata fonte di Nintendo" che vi sono novità in arrivo per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Precisamente, dovrebbero arrivare martedì 28 marzo 2023.

Si tratta ovviamente di un rumor, che sta circolando in rete tramite una serie di video, come quello di AndresRestart che potete trovare poco sotto. Lo YouTuber afferma che non si tratta di una sua fonte, ma era fisicamente presente al PAX ed è stato parte della discussione sull'argomento e ha sentito in prima persona il rumor su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Ovviamente non abbiamo modo di verificare la fonte originale, visto che gli youtuber hanno mantenuto il suo anonimato. Inoltre, il rumor non dà la certezza di novità in arrivo, ma semplicemente afferma che potrebbe esserci qualcosa questo martedì di legato a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Non viene inoltre detto esattamente di cosa si potrebbe trattare. Potrebbe essere semplicemente un nuovo trailer, o anche solo qualche piccola informazione condivisa tramite i canali social di Nintendo, oppure potrebbe essere una versione speciale di Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Perlomeno, martedì è molto vicino, quindi avremo modo di verificare se la cosiddetta "rispettata fonte" sia credibile o meno. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile il 12 maggio 2023: con circa un mese e mezzo di tempo a disposizione, Nintendo ha tutto il tempo per pubblicare nuovi trailer o pubblicità.

Nel mentre possiamo rivedere le ultime informazioni ufficiali le quali ci svelano che il gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom consentirà di modificare il mondo di gioco.