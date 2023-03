Bloober Team mira a diventare il miglior studio horror e vendere 10 milioni di copie per gioco

Bloober Team ha grandi ambizioni per il futuro, dato che si pone l'obiettivo di diventare il miglior studio di sviluppo di giochi horror sulla piazza e di vendere almeno 10 milioni di copie per i prossimi titoli che lancerà sul mercato.

"Possiamo presumere che il target dei 10 milioni di copie vendute diventerà presto un obiettivo alla nostra portata", ha detto il CEO Piotr Babieno al portale polacco Bankier.

Babieno ha aggiunto che vuole che Bloober Team diventi uno studio leader del genere horror entro il 2027, che in realtà è una scadenza molto più vicina di quanto possa sembrare se consideriamo i lunghi tempi di sviluppo dei tripla A. Per raggiungere tale scopo, il CEO afferma che lo studio vuole lavorare a più progetti contemporaneamente collaborando con partner strategici.

"Per essere la migliore compagnia horror dobbiamo concentrarci su una maggiore attività di publishing e avere più progetti di un gioco ogni anno e mezzo, due anni ", ha detto Babieno. "Ecco perché il secondo pilastro della strategia di Bloober si basa sulla cooperazione con partner strategici."

"Vogliamo che i nostri titoli diventino non solo pietre miliari per il genere in futuro, ma anche per l'intero settore. Abbiamo detto molte volte che il nostro obiettivo è arrivare dove si trovano Naughty Dog o Ninja Theory".

A proposito di partner strategici e progetti multipli, come sappiamo lo studio polacco sta lavorando a Silent Hill 2 Remake, di cui lo sviluppo sembrerebbe ormai alle battute finali. Nel mentre sta sviluppando anche il misterioso Project C, una nuova IP in collaborazione con Private Division, oltre a Layers of Fear e altri due progetti ancora da svelare.