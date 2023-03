Silent Hill 2 è quasi completato, la data d'uscita dipende da Konami, dice Bloober Team

In un'intervista con una testata polacca, il presidente di Bloober Team, Piotr Babieno, ha riferito che Silent Hill 2 è quasi completato e che la data d'uscita del gioco a questo punto dipende soprattutto dalla decisione di Konami.

"Silent Hill è tecnicamente pronto", ha riferito il capo del Bloober Team, "non significa che sia totalmente completo, ma siamo vicini. Tuttavia, la questione della data d'uscita riguarda i nostri partner, così come la promozione e il debutto ufficiale non dipendono direttamente da noi".

Dunque lo sviluppo di Silent Hill 2 è molto avanti e il gioco è quasi pronto, in base a quanto riferito, ma per quanto riguarda l'organizzazione della tempistica di rilascio e la promozione prima dell'uscita sono questioni che dipendono da Konami e forse anche da Sony, considerando che il gioco sembra sia strettamente collegato con la compagnia in questione, che detiene l'esclusiva.

"La nuova strategia è un'evoluzione, non una rivoluzione per Bloober Team", ha inoltre spiegato Babieno, spiegando la nuova organizzazione generale della compagnia. "Ci stiamo spostando da una narrazione ambientale verso giochi che saranno basati su meccaniche di gioco più facilmente riconoscibili per un pubblico più ampio".

Il capo del team ha poi riferito che lo studio sta lavorando attualmente a due grosse produzioni: Silent Hill 2 e un titolo identificato come Project C, una nuova proprietà intellettuale in collaborazione con Private Division, la divisione indie di Take-Two Interactive. Contemporaneamente, altri titoli in sviluppo sono Layers of Fear e altri due giochi non annunciati identificati come Project M e Project F.