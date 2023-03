Fortnite: il 40% dei ricavi andranno ai creatori di contenuti per il gioco

Epic Games ha annunciato un cambiamento importante nell'economia di Fortnite, che prevede una notevole suddivisione dei ricavi nei confronti degli autori di contenuti per il gioco, che potranno contare sul 40% di questi secondo le nuove regole annunciate.

All'interno di quella che è stata presentata come la Creator Economy 2.0, durante la conferenza State of Unreal, Epic Games ha annunciato un nuovo sistema di distribuzione dei profitti di Fortnite che coinvolge più direttamente gli utenti attivi nella creazione di contenuti.

Si tratta di un'evoluzione sostanziale del programma "Support-A-Creator", secondo il quale gli autori di questi contenuti potevano arrivare a prendere il 5% degli acquisti effettuati dagli utenti nello store interno. Tuttavia, non si tratta solo di una modifica nella suddivisione del denaro, ma anche per quanto riguarda la promozione dei contenuti, cosa forse ancora più importante.

La nuova organizzazione punta a un sistema in stile Roblox in termini di coinvolgimenti della community, ma con una riorganizzazione generale anche come presentazione. Il pool di risorse economiche da rivolgere ai creatori di contenuti è ora il 40% dei profitti generali di Fortnite e il programma prevede anche una maggiore visibilità dei contenuti.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili a questo indirizzo. È chiaro che un cambiamento del genere verrà supportato anche dal lancio del Fortnite Unreal Editor, potente strumento che consentirà di costruire contenuti con maggiore facilità e completezza.