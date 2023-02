Gli sviluppatori di PUBG vogliono creare il rivale di Escape from Tarkov

Krafton e il team di PUBG sembrano fare sul serio con il nuovo progetto in sviluppo, che sembra porsi come un rivale di Escape from Tarkov visto che dovrebbe condividerne l'impostazione generale, come riferito anche da Insider-Gaming.

Il concetto è quello dell'"extraction shooter", ovvero uno sparatutto in cui i giocatori si trovano all'interno di un'area ostile, con la necessità di sopravvivere e avanzare fino a un punto d'estrazione. È a un'idea del genere che sembra puntare anche "Project BlackBudget", come sembra sia attualmente identificato il nuovo gioco in sviluppo presso il team di PUBG.

Si tratta infatti di uno sparatutto PvPvE open world e caratterizzato da un gunplay particolarmente accurato, oltre a un'ambientazione di gioco in evoluzione che propone una notevole varietà di situazioni. Questo particolare sottogenere dello sparatutto in prima persona sta ottenendo un notevole successo, prima con Escape from Tarkov e di recente anche con la modalità DMZ di Call of Duty, dunque è abbastanza probabile che emergano altre interpretazioni di questa tipologia di gioco.

Il progetto di Krafton dovrebbe essere in sviluppo già da un po' di tempo, ma se ne trova menzione specifica anche all'interno dei nuovi documenti finanziari della compagnia, nei quali si legge che il gioco dovrebbe essere indirizzato a PC, console e piattaforme mobile, così come lo stesso PUBG.

A questo punto restiamo in attesa di eventuali informazioni ufficiali, tenendo comunque in considerazione che ci vorrà probabilmente molto tempo per vedere il gioco in azione, visto che potrebbe arrivare tra il 2024 e il 2025.