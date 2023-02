Microsoft, Sony e Activision: rapporti rovinati per sempre, secondo Jez Corden

I rapporti fra Microsoft, Sony e Activision potrebbero essere stati rovinati per sempre a causa degli ultimi sviluppi in merito all'acquisizione che la casa di Redmond ha cercato di finalizzare, ma che è stata ostacolata con ogni mezzo da PlayStation.

A sostenere questa tesi è Jez Corden, giornalista di Windows Central, che già qualche tempo fa aveva immaginato uno scenario catastrofico nel caso in cui Microsoft non avesse potuto portare a termine l'acquisizione di Activision Blizzard.

Secondo Corden, infatti, quei quasi 70 miliardi di dollari ormai stanziati potrebbero essere impiegati per far pentire amaramente Sony di aver contribuito fattivamente al blocco dell'operazione, attraverso l'acquisto di una quantità di esclusive tale da far restare la casa giapponese a bocca asciutta.

Ebbene, stando agli ultimi sviluppi e alle opinioni espresse dallo stesso Bobby Kotick, che ha parlato di un sabotaggio da parte di Sony, esiste la concreta possibilità che le relazioni fra le tre aziende siano deteriorate al punto da rappresentare un problema per le collaborazioni future.

Stando alle ipotesi di Jez Corden, la situazione potrebbe avere un sostanziale impatto non solo su Minecraft, che al momento come sappiamo è disponibile anche su PlayStation, ma anche sui prossimi episodi di Call of Duty, cosa che danneggerebbe effettivamente Sony e produrrebbe esiti simili a quelli che la casa giapponese ha cercato finora di evitare.