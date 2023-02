Kirby e la Terra Perduta: buone vendite in Europa, dove il personaggio non è storicamente forte

Nintendo ha riferito di essere particolarmente soddisfatta delle vendite di Kirby e la Terra Perduta anche in Europa e in alcune aree dell'Asia in cui il personaggio, storicamente, non ha un gran seguito, dimostrando come il cambio di formula abbia avuto successo.

Shuntaro Furukawa ha commentato positivamente i risultati raggiunti da Kirby e la Terra Perduta, citando delle ottime performance anche dove Nintendo si sarebbe aspettata di vendere meno. "In aggiunta, le vendite di Kirby e la Terra Perduta, rilasciato alla fine dell'anno fiscale scorso, continuano a crescere significativamente in quest'anno fiscale, con il gioco che ha avuto ottime performance in Europa e in Asia, dove le vendite della serie Kirby sono state relativamente deboli finora".

È evidente che il cambio di formula studiato per questo capitolo ha sortito effetti positivi: abbandonando la classica struttura 2D dei giochi principali della serie, Kirby e la Terra Perduta si presenta come una sorta di platform 3D pur con alcune fasi più classicamente bidimensionali. Le speciali abilità di Kirby risultano poi integrate nella struttura adventure con puzzle e combattimenti disseminati nei vari mondi di gioco.

Nella nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta abbiamo assegnato al gioco una valutazione molto positiva grazie all'ottimo level design e alla varietà di situazioni che compongono il gameplay.