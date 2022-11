Call of Duty: Warzone 2.0, la modalità DMZ sarà disponibile in beta

La tanto chiacchierata modalità DMZ di Call of Duty: Warzone 2.0 sarà disponibile in versione beta al lancio, il 16 novembre: lo ha annunciato il team di sviluppo con un post ufficiale.

Caratterizzato da un download di dimensioni gargantuesche, Call of Duty: Warzone 2.0 si porrà per certi versi come un cantiere aperto, con alcuni contenuti del pacchetto che verranno arricchiti e migliorati nel corso del tempo, anche e soprattutto in base al feedback degli utenti.

Infinity Ward ha approfittato dell'occasione per fornire i primi dettagli su questa modalità, ispirata come sappiamo a giochi come Escape From Tarkov, in cui bisogna completare degli incarichi per poi procedere rapidamente all'estrazione dalla mappa.

Call of Duty: Warzone 2.0, l'artwork ufficiale della modalità DMZ

L'obiettivo in DMZ sarà quello di mantenere un inventario di armi e oggetti di valore, operando all'interno di una squadra formata da tre giocatori ma con anche un'opzione per giocare da soli o in coppia, sebbene aumentando in tal modo la difficoltà.

Ci troveremo a esplorare la Exclusion Zone per raccogliere quanti più oggetti possibile e completare eventuali missioni opzionali, dopodiché dovremo appunto procedere all'estrazione e incassare ricompense adeguate in base a ciò che porteremo a casa.