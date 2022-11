Call of Duty: Warzone 2.0, le dimensioni del preload sono gargantuesche

In attesa del lancio di Call of Duty: Warzone 2.0 in programma per la prossima settimana, Aggiornamenti Lumia ha svelato su Twitter le dimensioni del preload del battle royale free-to-play di Activision, che a quanto pare saranno davvero gargantuesche: ben 115,62 GB.

Precisiamo che il peso indicato da Aggiornamenti Lumia è relativo alle versioni Xbox, dunque potrebbe essere maggiore o minore su PC, PS5 e PS4. Inoltre parliamo solo delle dimensioni del preload, a cui si sommeranno eventuali aggiornamenti pre-lancio o del D1.

C'è da considerare inoltre che come tutti i giochi live-service, Call of Duty Warzone 2.0 riceverà un ricco supporto post-lancio, con nuovi contenuti che inevitabilmente faranno lievitare le dimensioni complessive. Ad esempio Warzone 1.0 ora occupa circa 130 GB su PS5, laddove al lancio pesava circa 80 GB. Insomma, preparatevi a fare spazio nell'SSD della vostra console o PC.

Vi ricordiamo che il lancio di Call of Duty: Warzone 2.0 è in programma per il 16 novembre 2022. Ecco date e orari del preload e l'apertura ufficiale dei server, nonché i dettagli sui contenuti della Stagione 1 e del Battle Pass. Vi ricordiamo inoltre che in concomitanza con il lancio della nuova iterazione del battle royale free-to-play, verranno spenti i server del primo Call of Duty: Warzone per ben 12 giorni. Successivamente verrà rilanciato come Call of Duty: Warzone Caldera.