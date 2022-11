Call of Duty Warzone 2.0: data e orario di preload e apertura dei server

Activision Blizzard ha annunciato date e orari ufficiali del preload e l'apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0, la nuova iterazione del battle royale per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.

I preload di Warzone 2 saranno attivi due giorni prima del lancio, per la precisione a partire dalle 19:00 di lunedì 14 novembre 2022.

L'apertura dei server con annesso inizio della Stagione 1 è in programma invece per le 19:00 di mercoledì 16 novembre 2022. Le fonti di Tom Henderson tuttavia affermano che i server apriranno con mezz'ora di anticipo, quindi alle 18:30, con una sorta di soft launch, ma si tratta di informazioni al momento non ancora confermate ufficialmente.

Giusto oggi, Activision ha svelato i dettagli sui contenuti della Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e l'immancabile Battle Pass con ricompense gratuite e premium.

COD Warzone 2.0, un artwork ufficiale

Tra le novità di Warzone 2, troviamo Al Mazrah, una nuova gigantesca mappa ambientata in Somalia con ben 18 punti di interesse e setting desertico e la modalità DMZ. Quest'ultima viene descritta come "una modalità open world, incentrata sulla narrativa, dove gli Operatori dovranno completare missioni di fazione, portare a termine obiettivi secondari" e affrontare nemici guidati dall'IA e altri giocatori, il tutto cercando di sopravvivere in attesa dell'estrazione.

Non mancano poi diverse modifiche alle meccaniche di gioco e l'introduzione di una playlist con telecamera in terza persona.