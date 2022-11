Mass Effect: gli indizi del teaser dell'N7 Day hanno fatto emergere varie teorie

In occasione dell'N7 Day, ovvero il 7 novembre, EA e BioWare hanno pubblicato un teaser che dovrebbe riferirsi al futuro di Mass Effect e dunque al nuovo capitolo in sviluppo: sebbene questo sia estremamente vago, è bastato per far partire un sacco di teorie da parte dei fan, basate sui piccoli indizi presenti.

Abbiamo anche sintetizzato le teorie più interessanti e convincenti nel video riportato qui sopra, che potete dunque vedere per capire più precisamente di cosa parliamo. Il teaser è costituito da una panoramica video su una struttura spaziale che sembra essere a tutti gli effetti un Mass Relay, ovvero una delle strutture che rendono possibile il viaggio interstellare nella saga di Mass Effect.

La cosa è piuttosto evidente dalla forma e anche dalla definizione "MR-7", che identifica appunto i Mass Relay nell'universo di Mass Effect. I colori della struttura richiamano inoltre quelli tipici della Cerberus Corporation, la corporazione formata in gran parte dagli umani, dunque l'idea è che questa stia cercando di ricreare la tecnologia in questione dopo la conclusione di Mass Effect 3.

Il discorso qui riguarda degli spoiler sul finale di Mass Effect 3, dunque se non volete anticipazioni evitate di leggere. In pratica, questo sembrerebbe collegarsi alla teoria sul finale "canonico" della trilogia, che secondo molti sarebbe quello della "distruzione". Il gioco propone tre scente fra distruzione, controllo e sintesi, con il primo che prevede la distruzione totale dei Mass Relay e proprio a questo si riferirebbe il teaser in questione, visto che partirebbe dal presupposto della mancanza dei Relay e della necessità della loro ricostruzione.

Nell'angolo in basso a destra dello schermo compare una nave, che secondo vari utenti potrebbe essere la Normandy, me potrebbe anche essere la Tempest di Mass Effect: Andromeda, difficile esserne certi. I numeri nella parte inferiore dell'immagine fanno pensare alla collocazione temporale del nuovo Mass Effect, che potrebbe essere l'anno 2190, quattro anni dopo la fine della prima trilogia.

Altri dettagli misteriosi emergono anche dal nome del file messo a disposizione da EA per il download del teaser, ovvero "SA_Intercept_SatheriumSystem_Dock314", che sembra riferirsi a un nuovo sistema stellare.

Il dettaglio più clamoroso emerge però dalla traccia audio che accompagna il teaser. Questa, una volta ripulita, ha fatto emergere un dialogo tra Liara e Geth, in cui la prima si dimostra piuttosto preoccupata per il Portale Galattico in costruzione presso il sistema Satherium da parte degli umani. Se questo fosse il caso, la storia del nuovo Mass Effect potrebbe avere a che fare con un possibile attrito fra il Consiglio della Cittadella e gli umani, ma al momento sono tutte speculazioni.