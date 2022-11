World of Horror: trailer e periodo di uscita su Switch, PS5, PS4 e PC dell'horror creato con Paint

Il publisher Ysbryd Games e Panstasz hanno annunciato che World of Horror è finalmente pronto per uscire dall'early access e arrivare nella sua versione completa su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC via Steam, GOG, Microsoft Store e Itch.io. Il lancio è in programma per l'estate del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, presentato in occasione dell'Indie World di novembre di Nintendo.

World of Horror è stato pubblicato in accesso anticipato su Steam il 20 febbraio del 2020. Si tratta di una peculiare avventura grafica e RPG horror realizzato tramite l'ausilio di Microsoft Paint, con uno stile visivo e narrativo che si ispira ai classici di H.P. Lovecraft e Junji Ito.

Il gioco è ambientato in una città giapponese ricca di misteri e dovremo impersonare più personaggi per risolvere vari misteri generati in maniera randomica, ognuno rappresentato quindi da una storia a sé stante dagli esiti imprevedibili.

Se siete curiosi, sulle nostre pagine trovate la recensione della versione early access di World of Horror, in cui Simone Pettine afferma:

"Se amate le atmosfere di Lovecraft e Junji Ito, World of Horror è un titolo che va acquistato. Se avete nostalgia delle prime avventure su PC Macintosh, quelle a base di esplorazione e frasi da leggere che riassumono lo svolgimento della vicenda, World of Horror è un titolo che va acquistato. Se amate la grafica 1-bit old school e la colonna sonora chiptune d'altri tempi, World of Horror è un titolo che va acquistato. Se vi piace l'investigativo che si mescola ad un sistema di combattimento sufficientemente strategico e ad una generale componente GDR, World of Horror è un titolo che va acquistato. Se il livello di difficoltà non vi spaventa, e amate addentrarvi nel japan horror e negli abissi della follia cosmica... va bene, avete capito. E se non siete ancora convinti, andate a recuperare qualche video. Perché sì, World of Horror è un titolo che va acquistato."