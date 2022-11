Twitter: badge "Ufficiale" introdotto e rimosso subito, Musk promette "molte altre cose stupide"

Gli utenti di Twitter possono aspettarsi mesi movimentati, dato che la piattaforma sperimenterà "molte cose stupide" stando alle parole di Elon Musk. Una di queste è l'etichetta "ufficiale" per gli account, una funzionalità introdotta poche ore fa e che è già stata rimossa dopo le lamentele degli utenti.

Ma andiamo per gradi. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre, Twitter ha introdotto l'etichetta "ufficiale", ovvero un'ulteriore sistema di verifica per confermare l'identità di un account appartenente a governi, aziende, grandi giornali, editori e alcune figure pubbliche, distinguendoli così da quelli con il solo status "Verificato", ora ottenibile con l'abbonamento TwitterBlue (altra iniziativa lanciata da Musk e che potrebbe far fuggire i brand dalla piattaforma). Il problema è che proprio l'esistenza di due sistema di verifica differenti ma sovrapponibili ha mandato in confusione l'utenza.

La risposta è stata dunque estremamente negativa, a tal punto che Elon Musk ha deciso di rimuovere l'etichetta "Ufficiale" da Twitter a meno di 24 ore dal suo debutto, come viene fatto notare da Techcrunch, con il magnate che ha affermato che la spunta blu (account verificato) tornerà ad essere l'unico sistema di verifica... per il momento almeno.

Con tweet pubblicato poco dopo l'eliminazione dell'etichetta ufficiale, Musk ha infatti dichiarato che "Twitter farà molte cose stupide nei prossimi mesi" e che manterrà "le cose che funzionano e cambierà quelle che non lo fanno". In pratica l'idea di Musk è quello di inserire nuove funzioni, regole e sistemi per Twitter, con un approccio "trial and error". Solo con il tempo sapremo se darà esiti positivi, ma per il momento le reazioni sui social dicono il contrario.

In ogni caso il badge "ufficiale" in futuro potrebbe tornare. Esther Crawford, la product manager che ieri sera ha annunciato il lancio della funzionalità, ha affermato che la rimozione dell'etichetta potrebbe essere temporanea:

"Il badge ufficiale è ancora previsto come parte del lancio di @TwitterBlue - ci stiamo solo concentrando sul governo e sulle entità commerciali per iniziare. Quello che ha menzionato (Musk) è il fatto che non ci stiamo concentrando sul dare alle persone l'etichetta "Ufficiale" in questo momento".