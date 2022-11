Call of Duty Warzone andrà offline per 12 giorni e verrà rilanciato come "Warzone Caldera"

Activision ha annunciato che in concomitanza del lancio di Call of Duty Warzone 2.0 in programma per il 16 novembre, i server di Call of Duty: Warzone verranno spenti per 12 giorni e torneranno attivi il 28 novembre 2022. Il gioco verrà rilanciato come "Call of Duty Warzone Caldera" e sarà completamente separato dalla nuova iterazione del battle royale.

Come spiegato sul sito ufficiale della serie, questa "breve interruzione" è necessaria per fare in modo che Raven Software si concentri sul lancio di Warzone 2.0 per assicurarsi che il suo ecosistema funzioni correttamente. Una volta che il tutto verrà considerato stabile e dopo una breve pausa per dare modo al team di sviluppo di festeggiare il Giorno del Ringraziamento, i server del primo Warzone torneranno attivi dalle 19:00 del 28 novembre.

Call of Duty Warzone Caldera offrirà le classiche playlist Battle Royale. Non saranno tuttavia presenti Rebirth's Island e Fortune's Keep, con Activision che promette "sviluppi entusiasmanti" per quanto riguarda le mappe di piccole dimensioni con le prossime stagioni di Warzone 2.0.

Call of Duty Warzone, un artwork ufficiale

Con Call of Duty Warzone Caldera i giocatori continueranno ad avere accesso ai contenuti e la progressione di Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War e Vanguard. Non sarà più presente uno store interno, ma in compenso sarà possibile trasferire i COD Points a Warzone 2.0, mentre quest'opzione non sarà disponibile per i token per doppi XP.

