Call of Duty: Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, Battle Pass e novità della Stagione 1

Call of Duty: Warzone 2.0 sta per arrivare, con data d'uscita fissata per il 16 novembre 2022, mentre anche Modern Warfare 2 si prepara all'avvento della nuova era con il lancio della Stagione 1 per entrambi i titoli in questione, di cui emergono dettagli tra contenuti e nuovo Battle Pass.

La nuova versione dello sparatutto free-to-play di Activision sarà incentrata sulla nuova mappa Al Mazrah, caratterizzata da 18 punti di interesse maggiori in cui concentrare gli scontri fra giocatori in Battle Royal o da esplorare per trovare una strada per l'estrazione nella modalità DMZ. La città di Al Mazrah della Repubblica di Adal è dunque la prima ambientazione di Call of Duty: Warzone 2.0 e presenta diverse sotto-sezioni di una certa rilevanza:

Al Bagra Fortress (Core Map)

Embassy (Core Map)

Zarqwa Hydroelectric (Core Map)

Taraq (both Core and Battle Map)

Sariff Bay (Battle Map)

Sa'id (Battle Map)

Saranno ancora presenti i loadout custom, come nel primo Warzone, consentendo ai giocatori un accesso più immediato all'equipaggiamento da guerra impostato secondo le diverse esigenze.

Call of Duty: Warzone 2.0 e Modern Warfare II, Battle Pass e Stagione 1

Il vantaggio maggiore è dato dalla Primary Weapon, con l'arma e il loadout che possono essere ottenuti attraverso shop, eventi pubblici dedicati o completando gli Stronghold e i Black Sites.

Previsto un nuovo sistema di Backpack, pienamente integrato nella modalità DMZ oltre al Battle Royale. In quest'ultimo, come nel primo Warzone, saranno presenti le Supply Box per ottenere armi e oggetti. Quando un giocatore muore, lascia a terra il suo zaino con l'arma primaria.

Il Gulag ha ottenuto alcune variazioni, con un'ambientazione che propone scontri 2v2 con squadre random che devono coordinarsi per abbattere i nemici. Tutti i giocatori ottengono un loadout predefinito, con Pistola o Shotgun al lancio, una granata letale e una granata tattica, con armi ed equipaggiamenti ad alto potenziale posti al centro della mappa. Nel Gulag ci sarà anche un Jailer, che appare durante il match per velocizzare Los contro: sconfiggendolo, farà tornare tutti e quattro i prigionieri direttamente nella Battle Royale, cosa che può portare i giocatori a collaborare per sconfiggere quest'ultimo invece di scontrarsi fra loro.

La modalità DMZ è una nuova opzione di gioco che ci pone all'interno della mappa open world, con un taglio narrativo che pone le squadre di operatori alla ricerca di una via di fuga. Le squadre devono completare varie missioni incentrate sulle fazioni, prendere parte a obiettivi secondari e combattere contro operatori nemici o gestiti dall'intelligenza artificiale, oltre a cercare materiali, armi e oggetti e sopravvivere fino al recupero.

Altre novità riguardano inoltre il combattimento in acqua e i veicoli, con un nuovo sistema di gestione del carburante. Tra i nuovi veicoli troviamo ATV, UTV, Hatchback, SUV, GMC Hummer EV, Cargo Truck, Light Helo (un elicottero leggero), Heavy Chooper (elicottero pesante), RHIB (veicolo acquatico tattico) e Armored Partol Boat, un'imbarcazione pesantemente armata. Per quanto riguarda Call of Duty: Warzone 2.0, sono stati annunciati anche data e orario di preload e apertura dei server.