Desta: The Memories Between, nuovo trailer per il gioco degli autori di Monument Valley

Desta: The Memories Between è stato presentato in versione Nintendo Switch nel corso dell'Indie World di oggi, dunque il gioco di Ustwo, team responsabile del celebre Monument Valley, arriverà anche sulla console Nintendo nel 2023.

Già disponibile dal mese scorso su iOS e Android, per cui vi rinviamo alla recensione dedicata, Desta: The Memories Between è la nuova avventura da parte dei creatori di Monument Valley, che in questo caso cambiano piuttosto approccio pur mantenendo alcune caratteristiche della serie che ha reso celebre Ustwo in tutto il mondo.

Desta: The Memories Between è un titolo roguelike con personaggi ben caratterizzati e immersi in una narrazione interessante, con combattimenti strategici a turni e un gioco con la palla simile al dodgeball. Queste sono le caratteristiche stranamente messe tutte insieme nel gioco e in grado anche di funzionare.

Ogni notte, quando si addormenta, Desta entra in un misterioso mondo pieno di ricordi, luoghi a lungo dimenticati e vecchie conoscenze. Nel sonno, Desta usa potenti sfere per giocare a un surreale gioco a turni che può cambiare il corso delle conversazioni.

Dopo essere stato un'esclusiva per gli abbonati Netflix, Desta: The Memories Between arriva dunque anche su Nintendo Switch. Nella sua recensione, Tommaso Pugliese ha riferito che "offre un'esperienza senz'altro originale, un mix di generi e suggestioni che utilizza la narrazione come collante fra scontri strategici man mano più complessi e rognosi, con l'approccio roguelite a ricordarci in ogni momento che un errore di troppo può implicare non solo il gamer over ma anche l'obbligo di ricominciare la campagna da capo".