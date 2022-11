PS5: God of War Ragnarok conclude un'annata ottima, ma ora servono certezze per il 2023

Con il lancio di God of War Ragnarok avvenuto oggi si conclude un'annata a dir poco positiva per PS5 e PS4, segnata da esclusive console in quantità e di qualità. L'augurio è che il 2023 si riveli altrettanto scoppiettante e in tal senso sarebbe anche ora che Sony inizi a dare delle certezze, specialmente per quanto riguarda i progetti dei PlayStation Studios.

Come dicevamo, il bilancio del 2022 di PlayStation è davvero positivo. In dodici mesi si sono alternati Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, The Last of Us Parte 1 e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, a cui si aggiungono un buon numero di esclusive di terze parti temporali come Stray e Sifu, approdato giusto ieri anche su Nintendo Switch. È stato anche un anno di novità importanti per l'ecosistema PlayStation, con l'introduzione dei tier Extra e Premium del PS Plus e il lancio del programma fedeltà PlayStation Stars, che tuttavia deve ancora ingranare.

Guardando al 2023 però la line-up di esclusive in arrivo per PS5 (PS4 supponiamo sia finalmente pronta per la pensione) appare piuttosto incerta al momento, più che altro per quanto riguarda i progetti interni dei team PlayStation, forse anche per colpa di una comunicazione da parte di Sony meno convincente e puntuale del solito.

Sappiamo già che ci saranno esclusive console temporali di grande profilo come Final Fantasy 16, Forspoken e Silent Hill 2 Remake (dato che lo sviluppo a quanto pare è prossimo alla conclusione). Le certezze da parte dei PlayStation Studios invece per il momento sono poche. Salvo spiacevoli sorprese vedremo sicuramente Marvel's Spider-Man 2 e probabilmente i primi mesi dell'anno saranno tutti dedicati al lancio di PlayStation VR2 (che interessa solo a un fetta di giocatori), ma il resto?

Sia chiaro, siamo certi che ci sono anche altre esclusive dei PlayStation Studios in programma per il 2023. Il problema è che per il momento Sony sembra voler mantenere il massimo riserbo, a differenza di quanto visto in passato, con il risultato che la line-up di PS5 per i prossimi 12 mesi è ancora tutta da inquadrare.

God of War Ragnarok è la ciliegina sulla torta di un 2022 davvero ottimo per PS5

Le teorie secondo cui la compagnia giapponese avrebbe cancellato un PlayStation Showcase programmato a ottobre per non apparire troppo forte agli occhi dell'antitrust e mettere così i bastoni tra le ruote dell'acquizione Microsoft-Activision Blizzard, per quanto assurde diventano sempre più credibili di giorno in giorno. Ad esempio basti pensare a come l'ultimo trailer di Final Fantasy 16 e l'annuncio di Silent Hill 2 Remake (entrambe esclusive console PS5) siano arrivati fuori da eventi ufficiali PlayStation o di come il canale YouTube della compagnia abbia stranamente ospitato il Resident Evil Showcase. O ancora, che fine ha fatto Helldivers 2, di cui era trapelato in rete il trailer di presentazione? E perché presentare PlayStation VR2 e la sua line-up di lancio con un freddo post del PlayStation Blog, neanche fosse l'ennesimo, costosissimo, accessorio ufficiale di PS5?

Insomma queste scelte comunicative discutibili francamente non ci sembrano nelle corde di Sony, che invece solitamente è sempre molto efficace quando si tratta di presentare nuovi progetti e alimentare le fiamme dell'hype della community. La speranza dunque è che da qui alla fine dell'anno sia in programma qualche annuncio a sorpresa in occasione dei The Game Awards 2022 dell'8 dicembre, se non addirittura un PlayStation Showcase di fine anno per svelare nuovi giochi e confermare quelli in arrivo nel 2023.

Che ne pensate, siete rimasti soddisfatti dal 2022 di PS5 e PS4? Cosa vi aspettate dai PlayStation Studios per il 2023? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

