PlayStation Showcase di ottobre: tantissimi segni indicano che è stato effettivamente cancellato

A ottobre Sony doveva tenere un PlayStation Showcase per PS5 e PSVR 2 che è stato poi cancellato perché la multinazionale giapponese non voleva apparire troppo forte di fronte all'antitrust inglese, che deve decidere sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft? Quella che era nata come una semplice voce di corridoio, sta prendendo sempre più forza grazie agli annunci degli ultimi giorni.

La prima a riportare l'indiscrezione e a far partire la discussione è stata l'insider Millie A. La sua versione è stata accolta da molti con un certo scetticismo, ma i tanti annunci degli ultimi giorni sono tornati a darle forza. Ad esempio oggi è stato pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy XVI, una delle esclusive più attese di PS5, mentre negli scorsi giorni Hideo Kojima aveva suggerito l'arrivo di qualche annuncio (si pensa a Death Stranding 2, un'altra esclusiva PlayStation) insieme all'attrice Elle Fanning e ad altri.

Ieri notte, invece, sono arrivati degli annunci relativi alla serie Silent Hill, che includono un'esclusiva temporale console per PS5, Silent Hill 2 Remake.

Come avrete notato si tratta di annunci e materiale davvero importante, tutto legato in qualche modo a PlayStation. A corollario del tutto c'è l'evento dedicato alla serie Resident Evil, che andrà in onda tra qualche ora. Anche in questo caso Sony è coinvolta direttamente con qualche annuncio legato a PS5, visto che addirittura ospiterà lo streaming sui suoi canali ufficiali. Dopotutto Resident Evil 4 Remake è stato annunciato durante uno State of Play, quindi è difficile non scorgere il coinvolgimento della multinazionale giapponese.

Se vogliamo aggiungere dettagli per dare forza alla tesi dell'esistenza dello showcase cancellato, pensiamo al tweet di oggi su Bloodborne o all'elenco trafugato di giochi PlayStation non ancora annunciati, tra i quali l'edizione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn. Insomma, magari sono tutte casualità, ma sono un po' troppe per non far sorgere qualche sospetto.