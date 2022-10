Final Fantasy 14: Patch 6.25 disponibile, aggiunge i dungeon Variant e Criterion

Square Enix oggi ha pubblicato la Patch 6.25 di Final Fantasy 14 Online, che introduce, tra le altre cose, i dugeon Variant e Criterion, delle nuova attività con difficoltà variabile che aggiungono ulteriore pepe all'MMO.

Oltre ai nuovi dungeon, l'aggiornamento prosegue la serie di missioni secondarie "Somehow Further Hildibrand Adventures", l'inizio delle quest per migliorare le armi di Manderville e altro ancora.

Torna anche l'evento stagionale di Halloween "All Saints' Wake" che si svolgerà dal 1 novembre all'interno del gioco. In questa attività i giocatori potranno andare a Gridania per partecipare a varie missioni tematiche e ottenere delle ricompense a tema.

Final Fantasy XIV

Di seguito trovate i dettagli sui contenuti della Patch 6.25 di Final Fantasy 14: