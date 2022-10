Hideo Kojima, Elle Fanning e Geoff Keighly si stanno organizzando per i The Game Awards?

Hideo Kojima ha condiviso tramite Twitter un fotografia in cui è ritratto di fronte a uno schermo dove possiamo vedere Elle Fanning e Geoff Keighley. I tre si stanno forse organizzando per i The Game Awards?

Come sappiamo, Elle Fanning è una delle attrici che interpreteranno un personaggio nel prossimo gioco di Hideo Kojima. Ufficialmente non sappiamo di che gioco si tratti e quale personaggio riceverà le fattezze della donna, ma secondo alcune ipotesi dei fan potrebbe trattarsi di Death Stranding 2 e Fanning potrebbe interpretare una versione adulta di Lou, il neonato che Sam porta con sé per tutto il gioco.

Si tratta solo di speculazioni, per ora, ma la certezza è che qualcosa bolle in pentola presso Kojima Productions. Considerando che la compagnia ha dato il via a una campagna promozionale e che vi sono ancora dei misteri da svelare, ci si aspetta che una vera e propria presentazione sia in arrivo a un certo punto. Un buon momento sarebbero i The Game Awards di dicembre 2022: la presenza di Geoff Keighley in una videochiamata tra Kojima ed Elle Fanning sembra supportare questa ipotesi.

Se Elle Fanning dovesse essere un personaggio importante (e magari anche la protagonista) del nuovo gioco di Kojima, sarebbe naturale per lei presentare il gioco sul palco dei The Game Awards. Per ora si tratta di speculazioni, ma sappiamo bene che Kojima ama seminare anticipazioni. Anche il fatto che indossi una maglietta con una bambola che rappresenta un neonato sembra richiamare Death Stranding, rafforzando l'idea che sia proprio il seguito di tale gioco.