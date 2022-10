David Jaffe cerca di organizzare un appuntamento tra Phil Spencer e una cam girl, che sogna Jim Ryan

David Jaffe, famoso soprattutto in quanto creatore di God of War e Twisted Metal, ha condiviso un (assurdo) video nel quale - nei panni di uno stregone - cerca di scoprire se una cam girl è la ragazza giusta per Phil Spencer, capo di Xbox. La conclusione? La ragazza può spostare Phil Spencer, ma in realtà sognerà di essere insieme a Jim Ryan.

Il video stesso è presentato come "Ho cercato di organizzare un appuntamento romantico tra il capo di Xbox e una cam girl". Come potete vedere qui sopra, David Jaffe si è vestito da stregone e ha fatto una serie di domande alla cam girl. Per iniziare, ha chiesto se la ragazza gioca ai videogiochi. Questa ha spiegato di giocare ai videogiochi mobile e, in risposta a una successiva domanda, ha affermato di aver giocato recentemente a Diablo Immortal.

Per Jaffe si tratta di un'ottima notizia, probabilmente perché Blizzard è quasi parte di Xbox e Microsoft, sempre ammesso che l'acquisizione dovesse andare a buon fine. Proseguendo, Jaffe ha chiesto alla ragazza se una persona che va in guerra è attraente, precisamente parlando di console war. La cam girl risponde quindi di trovare attraenti i "console warrior".

La sorpresa arriva alla fine: la cam girl - sempre in risposta a una domanda - afferma che i giocatori PlayStation sono più sexy dei giocatori Xbox. La conclusione di Jaffe è quindi che la ragazza sposerà Phil Spencer, ma nei suoi sogni ci sarà solo Jim Ryan. Anche la chiusura è ancora più assurda, come potete vedere.

Dobbiamo essere onesti, non sappiamo da dove sia nata questa idea di Jaffe, che oramai è una figura da cui ci si può aspettare di tutto, ma tanto assurda quanto divertente.