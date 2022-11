Dordogne, nuovo trailer per l'affascinante gioco ad acquerello

L'affascinante Dordogne, gioco d'avventura tutto tratteggiato ad acquerello, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer durante l'indie World di oggi, con nuove scene che mostrano qualcosa della particolare storia alla base di questo titolo.

Sviluppato da Un Je Ne Sais Quoi, Umanimation e pubblicato da Focus Entertainment, Dordogne è un'avventura narrativa che racconta la storia di Mimi, una ragazza che ha trascorso tutte le estati della sua infanzia nella Dordogna, in Francia.

Adesso, Mimi è tornata nella casa della nonna ormai defunta, trovando una serie di lettere e segreti di famiglia da decifrare. In Dordogne ci troviamo allora a giocare sia nel presente sia nel passato, scoprendo lo stretto legame tra nonna e nipote mentre si raccolgono foto, oggetti e parole per riempire il raccoglitore di Mimi e mantenere in vita i suoi preziosi ricordi.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al provato di Dordogne pubblicato lo scorso settembre. Non c'è ancora una data d'uscita, ma in base a quanto riferito anche nel corso dell'Indie World, il gioco è atteso per la primavera del 2023, in attesa di informazioni più precise.

Nel suo Provato, Giordana Moroni ha scritto: "Dordogne ci ricorda quanto sia dirompente la potenza dei ricordi. La storia di Mimì, che viaggia su due piani temporali distinti, ha il potenziale per narrare un racconto intimo ma allo stesso tempo condivisibile, nel quale il giocatore può ritrovarsi ma soprattutto cambiare a seconda della sua sensibilità. Umanimation fa sua la lezione impartita dallo Studio Ghibli con il lontano "Pioggia di ricordi" e ambienta le vicende di Mimì in una campagna bucolica, fatta d'innocenza e affetto".