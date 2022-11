Nintendo Indie World novembre 2022: il video con tutti gli annunci e i giochi dell'evento

Come è lecito aspettarsi in questa tipologia di eventi, in meno di venti minuti Nintendo ha condensato gli annunci di numerosi giochi indie di grande carattere, alcuni completamente inediti. Non possiamo non citare ad esempio Pepper Grinder, il movimentato action 2D in arrivo nel 2023 pubblicato da Devolver Digital in cui dovremo farci strada tra i nemici e puzzle ambientali usando una trivella multifuzione.

Oggi è andato in onda l' Indie World di novembre 2022 , un appuntamento in cui sono state presentate le produzioni indipendenti in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch. In testa alla notizia trovate il video con l'intero evento sottolineato in italiano, mentre di seguito trovate i dettagli su tutti gli annunci e i giochi presentati .

Nintendo Indie World novembre 2022: tutti i giochi presentati

Venba di Visai Games: assapora questo delizioso gioco di cucina narrativo in cui aiuterai una madre indiana, recentemente emigrata in Canada, a riscoprire le sue radici cucinando una varietà di deliziose pietanze dell'India meridionale. Immergiti in una storia di amore e lutto attraverso conversazioni ramificate, recupera ricette di famiglia perdute e goditi una colonna sonora ispirata ai musical indiani. Venba verrà servito su Nintendo Switch nella primavera 2023.

Goodbye World di Isolation Studio e PM Studios, Inc.: Goodbye World segue la storia di Kanii e Kumade, due amiche e sviluppatrici indie alla ricerca dell'idea perfetta per il loro prossimo gioco. Scopri l'evolversi della storia mentre affronti i livelli di un platform d'ispirazione rétro e segui le peripezie delle due protagoniste. Riuscirà la loro amicizia a sopravvivere allo stress di queste sfide? Goodbye World arriverà su Nintendo Switch questo mese.

Have a Nice Death di Magic Design Studios e Gearbox Publishing: vesti i panni del Presidente di Death Incorporated, la Morte in persona, in questo gioco d'azione roguelite in 2D disegnato a mano. Esplora i cupi e affascinanti dipartimenti della Death Inc. generati in modo procedurale e sfrutta un vasto arsenale di armi, incantesimi e maledizioni speciali per rimettere in riga i tuoi sottoposti che hanno mietuto più anime del necessario. Have a Nice Death si farà strada su Nintendo Switch il 22 marzo 2023. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

Aka di Cosmo Gatto e Neowiz: impersona l'ex guerriero Aka in questo piccolo gioco open world con visuale dall'alto, e vai alla ricerca della pace interiore in un remoto paradiso insulare. In un arcipelago di isole create a mano e punteggiate di maestose montagne, dense foreste tropicali e invitanti sorgenti termali, Aka potrà accudire la fauna e la flora, costruirsi un riparo, fabbricare oggetti e persino nutrire dei draghetti. Lo aspettano anche varie missioni in cui affronterà i fantasmi del suo passato. Aka approderà su Nintendo Switch il 15 dicembre.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly di Toge Productions e Chorus Worldwide Games: la visual novel che ruota tutta attorno al caffè fa il suo ritorno con un secondo capitolo! Nei panni del gestore di un bar aperto fino a notte fonda, ascolterai le commoventi storie di tanti eccentrici clienti, non sempre umani, imparando a conoscerli tazza dopo tazza. Dovrai trovare la miscela giusta per ogni cliente, decorare le bevande con la schiuma e scoprire ricette segrete capaci di scaldare il cuore. Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly debutterà su Nintendo Switch la prossima primavera.

Desta: The Memories Between di ustwo games: i creatori di Monument Valley presentano un titolo roguelike con personaggi memorabili, una storia avvincente, combattimenti strategici a turni e un gioco con la palla simile al dodgeball. Ogni notte, quando si addormenta, Desta entra in un misterioso mondo pieno di ricordi, luoghi a lungo dimenticati e vecchie conoscenze. Nel sonno, Desta usa potenti sfere per giocare a un surreale gioco a turni che può cambiare il corso delle conversazioni. Desta: The Memories Between arriverà su Nintendo Switch all'inizio dell'anno prossimo.

A Space for the Unbound di Mojiken , Toge Productions e Chorus Worldwide Games: ambientato nell'Indonesia rurale degli anni '90, A Space for the Unbound racconta la relazione tra un ragazzo e una ragazza con poteri soprannaturali. Quando una misteriosa forza mette improvvisamente a rischio le loro vite, i due innamorati dovranno perlustrare da cima a fondo la loro città per scoprire segreti nascosti, affrontare la fine del mondo e, forse, imparare di più l'uno sull'altra. A Space for the Unbound arriverà su Nintendo Switch il 19 gennaio 2023.

Botany Manor di Balloon Studios e Whitethorn Games: vesti i panni di Arabella Green, una botanica in pensione che abita da sola in una sontuosa villa inglese del XIX secolo. Arabella si prende cura dei suoi splendidi giardini risolvendo enigmi ispirati alle piante e preservando una collezione di flora dimenticata. Perlustrando la villa troverai indizi, ritagli di giornale, lettere e altro ancora, che ti aiuteranno a rendere Arabella una giardiniera migliore e scoprire di più su di lei. Botany Manor sboccerà su Nintendo Switch l'anno prossimo.

Blanc di Casus Ludi e Gearbox Publishing: nello spettacolare, monocromatico mondo di Blanc, un cucciolo di lupo e un cerbiatto devono imparare ad aiutarsi a vicenda per trovare la via di casa. Nel corso di questa avventura cooperativa, i due improbabili amici dovranno coordinarsi tra loro e usare i loro rispettivi punti di forza per superare gli ostacoli che troveranno sulla loro strada. Blanc, una storia completamente priva di testi e con gioco cooperativo in locale e online, arriverà su Nintendo Switch il 14 febbraio 2023. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

A Little to the Left di MAX INFERNO e SECRET MODE: A Little to the Left è un rompicapo rilassante dove ordinare, impilare e organizzare gli oggetti sistemandoli in modo piacevole. Di tanto in tanto farà la sua comparsa un gatto birichino a cui piace movimentare le cose. Troverai più di 75 rompicapi, molti dei quali possono essere risolti in più modi. A Little to the Left arriverà su Nintendo Switch quest'oggi.

Sports Story di Sidebar Games: in questo variegato RPG sportivo scalerai le classifiche del mondo dello sport dimostrando il tuo valore sui campi da golf, da tennis e da calcio. Man mano che il tuo rango aumenta potrai cimentarti in ancora più discipline, come BMX, minigolf, pallavolo, cricket e altro ancora. In questo gioco, però, non c'è solo lo sport: prendi un treno o un elicottero per esplorare dungeon, rovine abbandonate e le misteriose Wildlands, oppure rilassati al centro commerciale con le sue attrazioni giornaliere, i suoi negozi di articoli sportivi e i suoi minigiochi. Sports Story arriverà su Nintendo Switch a dicembre.

Oltre ai giochi citati qui sopra, tramite un breve montaggio sono stati presentati anche altri titoli indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch. Tra questi troviamo WrestleQuest, un'avventura unica che unisce il wrestling ed elementi tipici degli RPG fantasy, in arrivo a maggio 2023; Wobbledogs Console Edition, una simulazione di cuccioli 3D in cui i giocatori si prendono cura di un allevamento di cani mutanti, in arrivo il 17 novembre e preordinabile da oggi nel Nintendo eShop.

Spazio anche a Storyteller, un premiato puzzle game in cui i giocatori possono costruire storie, in arrivo il 23 marzo 2023; World of Horror, un RPG roguelite horror in cui i giocatori dovranno affrontare arcani misteri e malvage leggende del folclore giapponese, in arrivo nell'estate 2023; Curse of the Sea Rats, un'epica avventura d'azione animata a mano con spericolati ratti pirata, in arrivo a inizio 2023; e l'acclamato Inscryption, che fonde un deckbuilder roguelike, enigmi in stile escape room e horror psicologico in un'oscura odissea, in arrivo il 1 dicembre.

