Inscryption annunciato per Nintendo Switch con data di uscita

Durante la parte conclusiva dell'Indie World di novembre 2022, è arrivato l'annuncio da parte di Devolver Digital che Inscryption, il card game con elementi roguelike e da horror psicologico, arriverà anche su Nintendo Switch, con data di uscita fissata per il 1 dicembre 2022.

Sviluppato da Daniel Mullins, autore anche di The Hex e Pony Island, Inscryption si presenta come un peculiare horror psicologico con la struttura di un card game, con tanto di puzzle in stile Escape Room ed elementi roguelike.

Inscryption è stato pubblicato su PC per Steam, Epic Games Store, GOG e Humble Store ad ottobre dello scorso anno. Il gioco ha conquistato critica e pubblico, raggiungendo quota 1 milione di copie vendute a soli due mesi dal lancio e trionfando nei GDC e IGF Awards 2022.

Anche noi di Multiplayer.it abbiamo premiato Inscryption nella nostra recensione realizzata da Nicola Armondi, che afferma:

"Fresco, intenso e impegnativo senza essere complesso; così definiremmo Inscryption. L'avventura di Mullins, edita da Devolver Digital, è un gioco di carte ma anche un escape room. Le battaglie a suon di carte sono rapide, divertenti ed estremamente varie. Le regole si espandono continuamente mantenendoci sempre sull'attenti, nel mentre una serie di piccoli enigmi spezzano il ritmo nel modo giusto. Sullo sfondo vi è inoltre una trama interessante, appassionante, ben recitata. Il grande mistero nascosto in Inscryption chiede di essere svelato e vi consigliamo di farlo."