ONI: Road to be the Mightiest Oni, data d'uscita e trailer per il gioco Shueisha

Tra le novità mostrate all'Indie World di oggi c'era anche ONI: Road to be the Mightiest Oni, titolo piuttosto bizzarro che è tornato a farsi vedere con un trailer che ha riportato, peraltro, anche la data d'uscita per questo interessante action adventure prodotto da Shueisha Games.

Sviluppato da Kenei Design e Clouded Leopard Entertainment, ONI: Road to be the Mightiest Oni è un action avventure in 3D caratterizzato da un'ambientazione piuttosto aperta e ampia, nella quale siamo chiamati a impersonare un demone della mitologia tradizionale giapponese, ovvero un Oni.

Impersona un demone guerriero assetato di vendetta in questo gioco d'azione e avventura in 3D. Dopo essere stato sconfitto da un eroe popolare giapponese, Kuuta si reca su una piccola isola dove unisce le forze con lo spirito Kazemaru. Le vaste praterie e le rigogliose foreste di questo luogo sono abitate da antichi demoni. Per sconfiggerli, controllerai simultaneamente entrambi i personaggi usando un solo Joy-Con. Attacca i demoni con la clava di Kuuta, poi evoca Kazemaru per risucchiare le loro anime.

Il protagonista, Kuuta, è dunque un guerriero che attacca i nemici usando la sua mazza, mentre Kazemaru risucchia lo spirito del nemico dal suo corpo e, distruggendolo, garantisce al protagonista la vittoria in una sorta di azione cooperativa molto particolare.

Kisejima è la strana isola dove si svolge il gioco, un'area divisa in tre aree con una varietà di sfide che vanno dalla lotta contro i nemici alle missioni di scorta. Il giocatore può anche salire di livello scappando dai mostri che lo inseguono, come in una partita di tag, e raccogliendo funghi che crescono a grappoli per acquistare mazze potenziate. Oni: Road to be the Mightiest Oni arriverà su Nintendo Switch il 9 marzo 2023 e presumibilmente anche su PC e le altre console.