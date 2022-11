Sports Story ha finalmente un mese d'uscita, annunciato con il nuovo trailer

Sports Story è tornato infine a mostrarsi con un nuovo trailer nel corso dell'Indie World id oggi, che ha anche annunciato la data d'uscita per questo titolo atteso ormai da anni e in arrivo a dicembre 2022, con data ancora da precisare.

Annunciato la prima volta all'Indie World di dicembre 2019, Sports Story è stato poi rinviato nell'agosto 2020 ed è rimasto fuori dai radar per questi due anni, ricomparendo oggi con una nuova data d'uscita e un nuovo trailer. Prendendo spunto dal precedente e ottimo Golf Story, Sidebar Games ha espanso ulteriormente il suo particolare concept di RPG in stile Zelda con elementi sportivi allargandolo ad altri sport oltre al golf.

Ne viene fuori un variegato RPG sportivo in cui dobbiamo scalare le classifiche del mondo dello sport dimostrando il nostro valore sui campi da golf, da tennis e da calcio.

Man mano che il tuo rango aumenta potrai cimentarti in ancora più discipline, come BMX, minigolf, pallavolo, cricket e altro ancora. In questo gioco, però, non c'è solo lo sport: prendi un treno o un elicottero per esplorare dungeon, rovine abbandonate e le misteriose Wildlands, oppure rilassati al centro commerciale con le sue attrazioni giornaliere, i suoi negozi di articoli sportivi e i suoi minigiochi. Sports Story arriverà su Nintendo Switch a dicembre.

A questo punto attendiamo di conoscere una data precisa per il lancio di Sports Story, che si piazza già tra gli indie più interessanti in arrivo a dicembre 2022 su Nintendo Switch.