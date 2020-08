Sports Story per Nintendo Switch: un trailer ne annuncia il rinvio

Sidebar Games ha annunciato con un trailer che Sports Story per Nintendo Switch è stato rinviato a data da destinarsi. Per chi non lo conoscesse si tratta del seguito di Golf Story, un titolo indie esclusivo per la console di Nintendo molto amato dal pubblico.

L'annuncio è stato dato anche su Twitter, dove sono state fornite le spiegazioni di rito: "È con tristezza che annunciamo il rinvio di Sports Story. Vogliamo prenderci più tempo per per lavorarci sopra e assicurarci che nel gioco ci sia tutto ciò che desideriamo.

Il gioco è diventato davvero ambizioso e siamo felici di come sta venendo. Ma c'è un prezzo da pagare per far diventare realtà il progetto. Siamo ansiosi di mostrarvi i risultati del lavoro di questi ultimi due anni, quindi non perdete gli aggiornamenti futuri."

Che dire? Non ci esta che attendere. In fondo a chi farebbe piacere un gioco incompleto pubblicato in anticipo?