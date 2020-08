Call of Duty: Mobile: Stagione 9 disponiile

Activision Blizzard ha annunciato la disponibilità della Stagione 9 di Call of Duty Mobile, l'incarnazione per iOS e Android della sua serie di punta. Pubblicata anche un'immagine riepilogativa con tutte le novità maggiori, che trovate in fondo alla notizia.

Riassumendo: la Stagione 9 di Call of Duty: Mobile aggiunge una nuova mappa, Shipment 1944, una nuova caratteristica, il Gunsmith, espande la mappa della modalità battle royale, aggiunge una nuova torretta corazzata e tre armi: il Kilo Bolt - Action, il Razorback - Sewed Snake e l'IRC-1 Retro Nuclear. Disponibili anche la nuova modalità 10v10 e l'evento Finest Hour, legato a diversi premi. Infine, attive tre nuove sfide stagionali.

Se vi interessa, Call of Duty: Mobile è un titolo free-to-play con microtransazioni che riprende le atmosfere della serie di sparatuttto militari per eccellenza trasportandole in ambito portatile. Vediamo l'immagine riassuntiva: