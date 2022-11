Venba: l'avventura culinaria indiana anche su Nintendo Switch, periodo d'uscita e trailer

Venba, la particolare avventura culinaria e narrativa ad ambientazione indiana, si è mostrato in un nuovo trailer in occasione dell'Indie World di Nintendo, con l'annuncio della versione Nintendo Switch e un periodo d'uscita fissato per la primavera del 2023.

Venba è un gioco molto particolare, perché si basa soprattutto sulla creazione di ricette culinarie appartenenti alla tradizione indiana, ma al contempo racconta una storia molto interessante, incentrata sulla vita di una famiglia da poco arrivata in Canada. Seguiamo, in particolare, il punto di vista della madre, che cerca di ritrovare un equilibrio ricollegandosi alle tradizioni del paese d'origine, riscoprendo molte ricette tipiche del sud dell'India.

Venba alterna dunque momenti di narrazione intensa a fasi di gameplay incentrate sulla preparazione di ingredienti e di piatti particolarmente colorati e speziati, come si conviene alla cucina a cui fa riferimento il gioco.

Per saperne di più, vi rimandiamo al provato di Venba, che abbiamo pubblicato lo scorso giugno in occasione della demo diffusa per il Tribeca Film Festival. A tale proposito, Gianluca Musso scriveva che "Mentre sempre più indie si concentrano su formule di gameplay capaci di attrarre l'attenzione dei giocatori, esperienze ludiche come il promettentissimo Venba ci mostrano che ad oggi non serve necessariamente essere un roguelite o un metroidvania per emergere dal fitto sottobosco dello sviluppo indipendente. Il titolo realizzato da Visai Games è dannatamente affascinante e ha saputo rapirci con la sua delicatezza, anche se è prestissimo per esporsi sulla qualità finale di questo interessante progetto".

Venba arriverà dunque anche su Nintendo Switch oltre che su PC, con uscita prevista per la primavera del 2023.