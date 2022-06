Venba, il provato di un puzzle game culinario dalla forte accezione narrativa

La cosa bella dello sviluppo indipendente, senz'alcun dubbio, è la sua capacità di dare alla luce delle vere e proprie perle che nessun grande publisher avrebbe il coraggio di finanziare. La cosa bella del Tribeca Film Festival , poi, è che seleziona solo le più affascinanti tra queste, poco importa se alle spalle non sempre hanno una formula in grado di condurle verso un grande successo commerciale. Tra le proposte di quest'anno, quella che più incarna l'esempio a cui facciamo riferimento è Venba, una delicata esperienza narrativa a tema culinario che racconta le vicissitudini di una famiglia indiana emigrata in Canada, attraverso la preparazione di una serie di piatti tipici della cucina tradizionale dell'India meridionale.

Mangia prega ama

I due protagonisti di Venba

Venba è l'opera prima di un piccolissimo team con sede a Toronto, Visai Games, ed è possibile che la storia assuma dei tratti autobiografici considerando la provenienza dei membri dello studio. La demo è stata particolarmente breve e ci ha permesso non solo di conoscere meglio i personaggi al centro dell'opera, ma anche di prendere confidenza con un gameplay che ci farà scoprire e ripristinare le antiche ricette di un vecchio libro sulla cucina indiana, di cui alcune parti sono andate perdute per sempre. Il gioco racconta la storia di questa famiglia indiana che si scontra con le difficoltà di vivere in un paese straniero, affrontando con tantissima delicatezza e sensibilità temi come quello dell'integrazione, della famiglia, dell'amore e della perdita.

Sebbene si configuri come un puzzle game culinario nel quale dovremo risolvere alcuni rompicapi legati alle ricette a cui facevamo riferimento in precedenza, Venba vuole innanzitutto focalizzarsi sulla sua componente narrativa, e non sorprende quindi che abbiamo passato ai fornelli solo una ridottissima parte della nostra prova. È presto per esprimersi sulla bontà della narrazione, ma è a dir poco interessante che Visai Games abbia scelto di non fare come tanti altri indie e puntare tutte le sue carte sul gameplay, dando invece risalto a un racconto che per quel che abbiamo visto è abilissimo nel far affezionare il giocatore ai personaggi.

Nella fase iniziale della demo conosciamo i due coniugi, che vivono il persistente dilemma del ritorno in India a causa delle ristrettezze economiche in cui navigano. È attraverso la cucina che la mamma indiana, la più nostalgica dei due, riesce a riconnettersi con le sue origini, ma l'arrivo di un figlio scombinerà le carte e saprà rendere molto più profonde e complesse le tematiche portate avanti dalla narrazione. Per il momento non sappiamo nient'altro sulla storia al centro di Venba, ma abbiamo delle enormi aspettative in merito e non vediamo l'ora di scoprire in quale direzione virerà il racconto.