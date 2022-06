Sker Ritual, il provato di uno sparatutto a ondate dai toni horror

Secondo voi qual è il seguito perfetto di un survival horror alla Amnesia? Bravi, uno sparatutto cooperativo a ondate. Pensavate a qualcosa di diverso? Comunque sia, questo è ciò che è successo all'horror Maid of Sker , che ha come erede spirituale proprio uno sparatutto classico che più classico non si può. Almeno questo è ciò che si desume dal provato di Sker Ritual , in cui il sangue è tanto, ma l'horror davvero poco.

Poco da fare

Si spara tanto ma ci si spaventa poco

La demo è abbastanza limitata in termini di contenuti, visto che consente di giocare una sola mappa, sulla quale bisogna limitarsi resistere il più possibile a ondate di forza crescente di Quiet Men, i nemici del gioco già visti in Maid of Sker (ma ci sono delle new entry). All'inizio si dovranno affrontare solo quelli più lenti e deboli, capaci di colpire solo a distanza ravvicinata e non molto pericolosi, ma ondata dopo ondata ne saranno introdotti di più forti e minacciosi, come dei bestioni particolarmente resistenti ai colpi, o altri che lanceranno palle di fuoco ed esploderanno quando uccisi o altri ancora con dei caschi da palombari che spareranno delle scariche di energia. Ci sono anche i classici boss, dei nemici più grossi e resistenti.

Da specificare che la quantità di nemici è modulata a seconda del numero di giocatori schierati in battaglia (massimo quattro). Parlando di armi, all'inizio si disporrà soltanto di una pistola e di un coltello, ma accumulando soldi, che si ottengono uccidendo i nemici, si potranno acquistare delle armi extra da un banchetto presente nell'area di gioco.

Dopo alcune ondate si inizieranno inoltre a ottenere dei miracoli, ossia dei poteri speciali, come delle bombe velenose o dei proiettili di fuoco, più o meno potenti a seconda del livello di rarità del miracolo. Si tratta per la gran parte di effetti passivi, legati alle armi. Inoltre, dai cadaveri dei nemici possono cadere degli altri bonus momentanei, come degli scudi o dei potenziamenti, che possono essere raccolti durante l'azione. In giro per la mappa ci sono anche degli altri distributori, che danno dei bonus alla salute o che consentono di ricaricarsi di munizioni e molotov.