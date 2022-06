Hardspace: Shipbreaker ha venduto più di 500.000 copie

Hardspace: Shipbreaker è andato molto bene ed è riuscito a vendere più di 500.000 copie. A svelarlo è stato l'editore Focus Interactive nel suo ultimo documento finanziario, in cui ha sottolineato il risultato del gioco.

Hardspace: Shipbreaker: un'immagine di gioco

Nel documento possiamo infatti leggere che "Nel breve periodo, dopo un periodo di successo in accesso anticipato su PC, Hardspace: Shipbreaker è stato lanciato il 24 maggio vendendo circa 500.000 copie."

Hardspace: Shipbreaker è un puzzle game basato sulla fisica in cui bisogna smontare delle astronavi nello spazio per ricavare denaro.

Nello stesso documento Focus Entertainment fa anche un quadro della sua line-up per i prossimi anni, parlando del parco titoli più forte di sempre, con 31 giochi lanciati entro marzo 2025. Oltre ad Hardspace: Shipbreaker, negli ultimi giorni è stato lanciato anche Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, sotto etichetta DotEmu, di cui non si conoscono i dati di vendita ma che pare stia andando molto bene, mentre presto arriverà Evil West di Flying Wild Hog, quindi l'attesissimo A Plague Tale: Innocence di Asobo. Insomma, si tratta di un ottimo periodo per questo editore, che sta lanciando giochi di ottima qualità per tutti i gusti.