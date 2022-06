TERA: un video saluta i giocatori in vista dell'imminente chiusura dei server

Come già annunciato in precedenza, l'MMORPG coreano TERA chiuderà i battenti la prossima settimana, per la precisione il 30 giugno 2022, dopo oltre dieci anni di attività. Gameforge e Krafton hanno deciso di salutare la community con un video che omaggia i giocatori e le loro imprese nel gioco in tutti questi anni.

Il filmato è la registrazione del finale di una quest implementata nel gioco proprio in queste settimane per salutare i giocatori e concludere le avventure dei loro personaggi in TERA. Come possiamo vedere, vari NPC di rilievo e persino divinità raggiungono il giocatore per dirgli addio prima che abbandoni per sempre il mondo di Arborea. Insomma si tratta di un momento molto toccante.

Come già accennato, i server di TERA chiuderanno i battenti il 30 giugno 2022, alle 10:00 italiane. Avete dunque ancora pochi giorni per affrontare quest'ultima quest o in generale per giocare all'MMORGP.

Lanciato in Europa il 3 maggio del 2012, TERA nel tempo ha riscosso un ottimo successo a livello mondiale, arrivando a quota 28 milioni di giocatori in tutto il mondo nel 2018.