Xbox: il controller wireless ufficiale è praticamente introvabile in Europa

Come segnalato sui forum di ResetEra a quanto pare in queste settimane gli Xbox wireless controller ufficiali di Microsoft risultano quasi del tutto introvabili nei negozi, in particolare quelli online.

La segnalazione prende come esempio Olanda e Francia, ma successivamente vari utenti nel thread hanno confermato la scarsa disponibilità del controller standard anche in altri paesi, inclusa l'Italia. Allo stesso modo sembrano irreperibili anche i battery pack ufficiali.

Abbiamo fatto un controllo ed effettivamente il controller Xbox non è disponibile nel Bel Paese da Amazon, Gamestop (solo usato), Unieuro, Mediaworld ed Euronics, così come il Microsoft Store. Al contrario la variante Elite e vari pad di terze parti risultano reperibili senza difficoltà.

Il controller ufficiale Xbox

Anche negli USA il controller risulta non disponibile su Amazon.com e GameStop (anche qui solo usato o ricondizionato), ma in compenso è acquistabile presso altri rivenditori, come Target e BestBuy.

Non sono chiari i motivi dietro alla scarsa disponibilità dei controller ufficiale di Xbox. C'è chi dice che Microsoft stia volutamente esaurendo le scorte disponibili in vista del lancio di una revisione del pad con piccole modifiche interne, un po' come avviene per le console. Ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte del colosso di Redmond.