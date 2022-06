.hack: un filmato celebra i 20 anni della serie.

La serie .hack ha compiuto 20 anni. L'editore Bandai Namco ha quindi deciso di celebrarla con un filmato che riepiloga tutte le varie opere uscite finora, tra videogiochi, anime a manga. Si tratta di una bella cavalcata che si conclude con l'annuncio di diversi nuovi prodotti legati al franchise, primo tra tutti il .hack//20th Anniversary Book, che conterrà artwork e informazioni varie per tutti i fan.

Annunciato anche il volume .hack//20th Game Art Works, dedicato ai videogiochi della serie, quindi .hack//20th BEST, ossia una raccolta di tre album musicali con i brani più celebri composti da LieN! per CyberConnect2, per un totale di più di trenta tracce. Infine tutti i manga della serie sono in saldo.

Peccato che non è stato lanciato nessun nuovo gioco, come avvenne per il 15° anniversario, quando fu annunciato .hack//G.U. Last Recode, versione restaurata di .hack//G.U.