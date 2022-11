Rogue Legacy 2 annunciato per Nintendo Switch, disponibile da oggi su eShop

Durante la diretta dell'Indie World di novembre 2022, a sorpresa Cellar Door Games ha annunciato la versione Nintendo Switch di Rogue Legacy 2. Non solo il gioco verrà reso disponibile nell'eShop di Switch nella giornata di oggi, mercoledì 9 novembre 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che vi proponiamo di seguito.

Per chi non lo conoscesse, Rogue Legacy 2 è un action che presenta tutte le caratteristiche tipiche di un rogue-like (partite randomiche, personaggi che cambiano e via dicendo) aggiungendo alla formula delle meccaniche genealogiche. A ogni morte infatti il nostro personaggio verrà sostituito da un suo discendente, che ne può ereditare tratti e abilità speciali.

La versione per Nintendo Switch include l'aggiornamento Eroi leggendari, con tantissimi nuovi contenuti, tra cui decine di classi secondarie e oggetti.

Rogue Legacy 2 è disponibile già da tempo per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione, in cui tessiamo le lodi del rogue-like di Cellar Door Games:

"Contenutisticamente eccezionale, curatissimo, e capace di evolvere pressoché ogni elemento del già ottimo predecessore in modo sensibile, Rogue Legacy 2 è una vera gioia per qualunque amante dei roguelite. Il gioco offre una varietà di classi e situazioni sinceramente impressionante per il genere, e la sua capacità d'incollare il giocatore allo schermo è comparabile a ben pochi altri esponenti del genere. Il motivo è semplice: questo è un lavoro meritevole di un posto nell'olimpo dei roguelike, che è stato in grado di evolversi in modo impressionante durante il periodo early access, non ha temuto di prendere ispirazione da alcuni dei migliori titoli indie in circolazione, ed è riuscito in conclusione a rappresentare quell'evoluzione dell'originale che tutti i fan desideravano. Complimenti Cellar Door Games, ora però trovate il modo di staccarci dallo schermo... per favore."