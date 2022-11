Have a nice Death, un trailer gameplay annuncia la data d'uscita su Nintendo Switch

Have a nice Death si è mostrato in un trailer gameplay nel corso dell'Indie World organizzato da Nintendo oggi, che ha anche annunciato la data d'uscita del gioco su Nintendo Switch, fissata per il 22 marzo 2023, con preorder aperti da oggi per gli interessati.

Dopo un periodo piuttosto lungo di Accesso Anticipato e il lancio su PC, dunque, arriva ora la data d'uscita della versione definitiva di Have a nice Death, previsto anche su Nintendo Switch nella prossima primavera. Per capire più nel dettaglio di cosa si tratti vi rimandiamo al nostro provato di Have a nice Death pubblicato lo scorso marzo, mentre qualche idea la potete trarre anche dal nuovo trailer.

Il titolo in questione è un gioco d'azione 2D con un sistema di combattimento rapido e dinamico, con una grande quantità di armi e incantesimi da usare per potenziare il proprio personaggio. Dopo ogni sconfitta sbloccheremo nuovi oggetti e potenziamenti che semplificano le partite successive, con una dinamica che richiama in parte anche i roguelite. I potenziamenti da noi scelti, però, attivano dei bonus per i nostri nemici, così da rendere sempre equilibrato il gioco. Have a Nice Death supporta l'italiano.

Have a Nice Death è un roguelite d'azione in 2D in cui si gioca nei panni di una Morte oberata di lavoro, i cui dipendenti si sono scatenati, mandando completamente all'aria l'equilibrio delle anime - e i suoi piani di vacanza. Per ristabilire l'ordine, dovrai afferrare la tua fidata falce e mostrare ai tuoi dipendenti chi è il capo.