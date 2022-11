Pepper Grinder annunciato per Nintendo Switch con un trailer da Devolver Digital

Durante il corso dell'Indie World di novembre 2022, il publisher Devolver Digital ha presentato con un trailer Pepper Grinder, un movimentato action platformer 2D sviluppato da Ahr Ech in arrivo su Nintendo Switch e PC nel corso del 2023.

Come possiamo vedere nel primo filmato ufficiale nel player in testa alla notizia, Pepper Grinder è un platform-action in 2D con protagonista una cacciatrice di tesori a cui è stato rubato il bottino della sua ultima spedizione dopo un naufragio e ha tutte le intenzioni di recuperarlo.

Per farlo dovrà avventurarsi in isole inesplorate e grotte facendo affidamento sulla trivella Pepper, con cui può sfondare pareti rocciose e immergersi in acqua, ma anche eliminare i nemici sul suo cammino e risolvere gli enigmi disseminati per i livelli.

"Pepper Grinder è un'avventura piratesca ricca d'azione che ha per protagonista Pepper, una girovaga con la passione dei tesori, e Grinder, il suo potentissimo dispositivo di trivellazione", recita la descrizione ufficiale.

"Naufraga e depredata dei suoi tesori, Pepper dovrà azionare il suo fidato "braccio destro" per riprendersi ciò che i disonesti Narling le hanno rubato. Armata di Grinder, Pepper si tuffa in acqua e scava nel terreno, controlla macchinari e polverizza tutti i nemici, decisa a raggiungere il suo obiettivo: riprendersi ciò che è suo (e con gli interessi!)."

"Ma la missione di Pepper non sarà semplice: alcune creature misteriose inizieranno ad emergere dalle ombre..."