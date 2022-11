The Last of Us: uno dei creatori del Pass Battaglia di Fortnite si è unito a Naughty Dog

Naughty Dog sta lavorando a un nuovo gioco multigiocatore di The Last of Us, che pare sarà gestito come un game as a service, ovvero un'opera costantemente aggiornata e ampliata. Non sappiamo molto sulla sua struttura effettiva, ma ora scopriamo che uno dei creatori del Pass Battaglia di Fortnite si è unito al team dei Cagnacci.

Precisamente parliamo di Anders Howard, un "monetisation designer" che ha lavorato per sette anni presso Epic Games. Durante tale periodo, lo sviluppatore ha "aiutato a creare il cuore della strategia di progressione del Pass Battaglia" per Fortnite, almeno secondo quanto indicato dal suo profilo su LinkedIn. Inoltre, ha anche collaborato come consulente per il Pass Battaglia di Rocket League e Fall Guys.

Il gioco multigiocatore di The Last of Us potrà quindi contare sul suo aiuto. Non abbiamo ancora una conferma definitiva che il gioco includa un sistema in stile Pass Battaglia, ma questa assunzione punta certamente in tale direzione. È ovviamente possibile che Naughty Dog decida di proporre qualcosa di nuovo e che Howard debba creare un nuovo sistema diverso da quello di Fortnite.

Ellie da The Last of Us Parte II

Per ora si tratta di speculazioni. Secondo le più recenti dichiarazioni di Neil Druckmann, nuove informazioni dedicate al gioco multigiocatore di The Last of Us arriveranno nel corso del 2023: l'uscita non pare quindi vicinissima.

Recenti voci puntano comunque il dito verso il fatto che il nuovo gioco sarà free to play.