PlayStation Plus, novembre 2022: i giochi per Extra e Premium annunciati da Sony

Come previsto, Sony ha annunciato oggi i giochi che entreranno a far parte del catalogo di PlayStation Plus per gli utenti di livello Extra e Premium durante il mese di novembre 2022.

Per quanto riguarda i giochi di PlayStation Plus Extra, questi sono i titoli previsti:

Per quanto riguarda PlayStation Plus Premium, i giochi sono quelli della serie Ratchet & Clank annunciati già la settimana scorsa, ovvero:

Tutti i giochi in questione saranno disponibili al download a partire dal 15 novembre 2022, ricordiamo anche i 6 giochi che lasceranno il catalogo nello stesso giorno.

Si tratta comunque di una bella iniezione di titoli a disposizione degli abbonati, con 15 giochi che verranno aggiunti nel corso del mese.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition | PS4, PS5

Esplorate uno sconfinato mondo aperto in cerca di alleati per sconfiggere un temibile nemico che minaccia di distruggere il mondo.

La Special Edition include il pluripremiato gioco originale e tutti i componenti aggiuntivi, con nuove caratteristiche come grafica ed effetti rimasterizzati, god ray volumetrici, profondità di campo dinamica, superfici riflettenti e molto altro ancora.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Questo sparatutto tattico ad altissima precisione premia il lavoro di squadra e l'accurata preparazione delle strategie di gioco. Immergetevi in esplosive battaglie 5v5 contro avversari di alto livello, per scontri a squadre all'insegna dell'adrenalina. Scegliete un operatore tra una rosa di agenti per affrontare scenari tattici in una serie di mappe multigiocatore.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Una collection di quattro giochi che rappresenta il punto di partenza ideale per lanciarsi in un viaggio nella serie o rivivere i momenti migliori di queste avventure in terza persona.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Una raccolta di tre diverse esperienze di gioco: l'edizione rimasterizzata di Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, il film in HD Kingdom Hearts χ Back Cover e Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage -, una mini-avventura giocabile che funge da preludio a Kingdom Hearts III.

Kingdom Hearts III | PS4

Affrontate un'avventura mozzafiato con l'ultimo episodio della serie di RPG d'azione nati dalla collaborazione tra Square Enix e Disney.

Kingdom Hearts III, uno screenshot del gioco

Sora, Pippo e Paperino uniscono le forze con leggendari personaggi Disney-Pixar per affrontare ardue sfide e resistere all'oscurità che minaccia i loro mondi.

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Scoprite la musica di Kingdom Hearts come mai prima d'ora in un gioco che unisce ritmo e azione! Combattete con più di 20 personaggi di Kingdom Hearts in una serie di sfide musicali al ritmo di 140 brani tratti dai titoli della saga. Il gioco include anche una modalità multigiocatore online per mettere alla prova le vostre abilità.

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition | PS4, PS5

Soulstorm è un'avventura d'azione con elementi da gioco di piattaforme, caratterizzata da una bizzarra storia ambientata in una società sull'orlo di una rivoluzione. Ogni scelta che farete avrà un impatto sull'esito della vicenda. La Enhanced Edition include la nuova modalità di gioco Toby's Escape.

Tom Clancy's The Division 2 | PS4

Questo RPG d'azione online con elementi da sparatutto è ambientato in un mondo aperto realistico e vibrante. In una Washington D.C. devastata, dovrete unire le forze per liberare la città, collaborando con i civili intrappolati per salvarli dalle fazioni nemiche in lotta per il controllo delle risorse disponibili.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint | PS4

Calatevi nel ruolo di un soldato d'élite delle forze speciali Ghost e partite per Auroa in missione speciale. Un gruppo ribelle delle forze speciali, guidato da un ex commilitone, ha preso il controllo della zona. Guidate la vostra squadra nei vari scenari dell'isola salvando i civili e rimanendo nell'ombra. Potrete giocare da soli o in modalità cooperativa PvE con un massimo di tre amici.

Chorus | PS4, PS5

In questa versione moderna dei classici sparatutto spaziali, giocherete nel ruolo della giovane Nara e del suo caccia stellare senziente denominato Forsaken. Sbloccate nuove armi e potenziamenti, padroneggiando le meccaniche di drift della nave e le sue letali capacità di combattimento per affrontare orde di avversari e le loro gigantesche corazzate spaziali.

What Remains of Edith Finch | PS4

Impersonando Edith, dovrete esplorare la colossale villa dei Finch in cerca delle storie dei membri della famiglia, per scoprire il loro destino e capire come mai Edith sia la sola a essere rimasta in vita. Ogni storia vi consentirà di rivivere il giorno della morte di uno dei membri della famiglia, attraverso vicende che si dipanano dal lontano passato fino ai giorni nostri.