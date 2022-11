PlayStation Plus Extra e Premium: 5 giochi lasceranno il catalogo il 15 novembre 2022

Con le nuove aggiunte in arrivo, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium registrerà anche delle perdite nei prossimo giorni, con 5 giochi che lasceranno il catalogo il 15 novembre 2022, in base a quanto riportato sul PlayStation Store.

Vediamo dunque di cosa si tratta:

Mafia: Definitive Edition

Mafia II: Definitive Edition

Mafia III: Definitive Edition

Ride 4

MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame

Nella stessa settimana, ovvero verso metà mese, dovrebbero arrivare anche i nuovi giochi all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, di cui siamo in attesa di conoscere i dettagli.

Mafia: Definitive Edition, un'immagine del gioco che mostra la grafica completamente rifatta

Avete intanto poco più di 10 giorni per concentrarvi su questi titoli che stanno per uscire dal catalogo, nel caso siate interessati.

Si tratta della trilogia completa di Mafia: Definitive Edition, che ha visto un'operazione di vero e proprio remake per quanto riguarda i primi due capitoli e una rielaborazione minore, ma comunque significativa, anche per il terzo, riproponendo la celebre serie action adventure sandbox ispirata alla malavita organizzata in America in forma modernizzata.

Gli altri due titoli sono entrambi racing game su due ruote, in attesa di vedere con cosa verranno rimpiazzati. Sony non ha ancora fatto chiarezza sul metodo di segnalazione delle "date di scadenza" dei giochi nel catalogo del suo servizio su abbonamento, dunque per il momento è necessario guardare le singole pagine dei giochi presenti nel servizio, cosa piuttosto laboriosa.

In questo caso, i giochi in uscita sono stati raccolti da alcuni utenti su Reddit, in attesa di una comunicazione più chiara e univoca sa parte di Sony PlayStation. Nel frattempo, proprio questa settimana sono stati resi disponibili i giochi gratis per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential per il mese di novembre 2022.