League of Legends: spettatori superiori a NBA e MLB, l'eSport compete con i grandi eventi sportivi

Un'interessante indagine condotta da JustWatch dimostra come l'eSport si piazzi già decisamente bene, in termini di pubblico, nella competizione diretta con altri grandi eventi sportivi trasmessi in streaming, dimostrando peraltro come le finali mondiali di League of Legends abbiano superato, in termini di spettatori, quelle NBA e MLB.

Il grafico con il confronto fra alcuni dei maggiori eventi sportivi trasmessi in streaming e le World Finals di League of Legends, pubblicato da JustWatch, aiuta a capire dove si piazzano attualmente gli eSport in termini di audience e quale può essere il futuro di quest'ambito dell'intrattenimento ancora relativamente nuovo.

Nel grafico è ben visibile come la finale della UEFA Champions League sia di gran lunga l'evento più seguito nel mondo, con 390 milioni di spettatori registrati per quanto riguarda l'edizione 2022, con a seguire il Super Bowl LVI con 208 milioni.

eSport contro gli altri eventi sportivi maggiori: un grafico di confronto

Si scende nettamente con la terza posizione, rappresentata dal Gran Premio di Abu Dhabi del 2021 con 108,7 milioni di spettatori, ma è notevole vedere come dopo questo si piazzino le World Finals di League of Legends, con 73,86 milioni di spettatori.

È un risultato davvero impressionante, soprattutto se confrontato anche con gli eventi che seguono in classifica: troviamo infatti la finale di Euro 2022 di Calcio femminile e poi le finali dell'NBA, quelle dell'MLB e quelle dell'US Open del 2021. Gli eSport superano dunque, secondo i dati rilevati da JustWatch, gli eventi probabilmente più significativi di basket e baseball, oltre a un paio di eventi di enorme importanza anche per il calcio e per il tennis.

È molto probabile che, in futuro, il successo dei grandi eventi eSport sia destinato a crescere, una volta che la conoscenza sarà più ampiamente diffusa anche presso nuove fasce di pubblico. Proprio su questo argomento e in particolare su League of Legends, vi invitiamo a leggere lo speciale sugli eSport e la forza degli eventi dal vivo, scritto poi a proposito delle Series 2022 del gioco Riot.