Switch supera le vendite di Xbox One in UK: è un risultato meno impressionante di quel che sembra

Nintendo Switch è una console di successo in tutto il mondo e lo è parzialmente anche nel Regno Unito, uno dei mercati più grandi dell'Europa. Come indicato da Christopher Dring di Gamesindustry.biz, la console dalla casa di Kyoto ha ora superato le vendite di Xbox One nel territorio inglese. Il prossimo obiettivo da superare è PS3. La verità, però, è che non si tratta di un risultato particolarmente incredibile.

Purtroppo non ci sono informazioni precise sui dati di vendita ma possiamo comunque affermare che questi risultati non sono in realtà incredibili. Visto il successo mondiale di Switch e, dal lato opposto, lo scarso successo di Xbox One, alcuni potrebbero pensare che la console di Nintendo avrebbe dovuto superare la console di Microsoft tempo fa.

Dring dice la propria su questo argomento, spiegando che ci sono "molte teorie a riguardo. Anni e anni passati a ottenere giochi molto in ritardo [ndr, si parla di giochi di terze parti]. Il fatto che così tanti giochi Xbox e PlayStation sono fatti nel Regno Unito. È una nazione piccola quindi i giochi portatili non sono un grande successo. È un mercato competitivo e le vendite di tutte e tre piattaforme principali sono simili".

In ogni caso, anche se rispetto ad altre nazioni il risultato può sembrare meno d'impatto, la console Nintendo continua a vendere e probabilmente grandi esclusive come Pokémon Scarlatto e Violetto e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom aiuteranno a far salire il numero di console in circolazione.