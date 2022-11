Square Enix: Symbiogenesis è un nuovo franchise con NFT, Parasite Eve non c'entra

Square Enix ha precisato che Symbiogenesis, il titolo che era emerso in precedenza con la registrazione del trademark dedicato, non c'entra nulla con Parasite Eve ma si tratta invece di un nuovo franchise che sembra incentrato sull'uso degli NFT.

Si tratta dunque di un progetto molto diverso da quello che in molti speravano, quando è comparso per la prima volta il titolo Symbiogenesis e in molti vi hanno visto un possibile collegamento con Parasite Eve, considerando la traduzione diretta del titolo che sembrava avere a che fare con la teoria sull'origine della cellula eucariota dalla procariota, tema che sembrava proprio collegarsi alla storia del vecchio RPG fantascientifico.

Invece, si tratta di qualcosa di completamente nuovo, e peraltro strettamente collegato con gli NFT: all'interno di quella spinta di Square Enix verso questo tipo di monetizzazione moderno, Symbiogenesis viene descritto come un "progetto di collezione di arte digitale progettato interamente per i fan del Web3", non proprio quello che cercavano invece i fan di Parasite Eve.



In attesa di capire meglio di cosa si tratti, Square Enix ha parlato inoltre della presenza di "una storia interattiva e una community dedicata", come elementi previsti per questo nuovo progetto. A quanto pare, gli oggetti artistici che possono essere raccolti in Symbiogenesis possono essere utilizzati "come personaggi in una storia che prende vita in un mondo alternativo, dove il giocatore può scoprire un mistero completando missioni che riguardano domande sulla monopolizzazione e distribuzione di risorse".

Sembra veramente qualcosa di bizzarro, ma ne sapremo di più a partire dal 2023, quando il progetto verrà lanciato come "servizio gratuito per browser", dunque probabilmente giocabile su internet come free-to-play.