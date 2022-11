Overdose, trapela un video gameplay del nuovo gioco di Hideo Kojima in un leak

Overdose si mostra per la prima volta in video, in quello che pare essere uno spezzone di gameplay dal nuovo gioco di Hideo Kojima, almeno in base a quanto riferito da Exputer, che ha pubblicato il video leaked in questione.

Si tratta di un video registrato off-screen da un'altra fonte, registrato a quanto pare da un tizio nudo, in cui si vede quella che sembra essere una sezione di gioco del cosiddetto Overdose, nome in codice che dovrebbe riferirsi al nuovo progetto in sviluppo presso Kojima Productions. Potete vedere il filmato a questo indirizzo, prima che venga eventualmente rimosso da internet, ipotesi peraltro piuttosto realistica nel caso si trattasse di materiale verificato.

In base a quanto si vede, sembra trattarsi di un gioco horror, come era precedentemente emerso: con un'inquadratura in terza persona, vediamo la protagonista, che sembra proprio essere modellata sulle sembianze dell'attrice Margaret Qualley, già presente nel cast di Death Stranding, muoversi all'interno di un'ambientazione oscura e fatiscente.

La protagonista sembra sia braccata da qualche entità non meglio identificata e verso la fine del video si nasconde fino a essere "presa" da questa misteriosa creatura, causando il game over (e, conseguentemente, una generosa prospettiva sul suddetto leaker nudo).

Dopo le immagini trafugate emerse ieri, arriva dunque anche quello che sembra essere il primo video del misterioso Overdose. Il gioco sembra peraltro funzionare su uno smartphone, ma non è chiaro se questo è semplicemente usato per riprodurre un video o se è effettivamente la piattaforma su cui il gioco viene fruito, cosa che sarebbe anche plausibile nel caso in cui il titolo sia pensato per il cloud gaming.

Da quello che possiamo vedere, il gameplay sembra essere riferibile a una sorta di avventura narrativa horror con una forma di interazione piuttosto limitata, ma è ancora molto presto per poter trarre delle conclusioni su questo misterioso progetto di Kojima Productions.