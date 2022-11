PS5: bundle con God of War Ragnarok è ora su Amazon ma le unità sono terminate subito

Oggi, 4 novembre 2022, su Amazon è stato reso disponibile il bundle PS5 con God of War Ragnarok al prezzo di 619.99€. Il pacchetto è apparso e rapidamente andato esaurito. Al momento della scrittura non sono disponibili unità, ma non sappiamo quando potranno tornare disponibili: il nostro consiglio è tenere sott'occhio questa pagina prodotto su Amazon dedicata al bundle.

Questo bundle include una PS5 Standard, ovvero con lettore ottico, e una copia di God of War Ragnarok. Il prezzo, come detto, è 619.99€, ovvero il prezzo regolare per questo tipo di bundle. Ovviamente la confezione include anche il controller DualSense di PS5 e i cavi necessari per l'alimentazione e la connessione audio/video.

Secondo i dati forniti da Keepa che traccia i prezzi e la disponibilità dei prodotti sulle pagine Amazon, il bundle è divenuto disponibile intorno alle 12:35 di oggi. Non è chiaro quanto velocemente siano terminate le unità disponibili, ma sicuramente ci è voluto non più di mezz'ora.

Bundle PS5 con God of War Ragnarok

Il bundle aveva come data di uscita il 9 novembre 2022, ovviamente, in quanto include una copia di God of War Ragnarok per PS5, che sarà disponibile proprio in tale data. Speriamo che Amazon abbia altre unità da mettere in vendita in questo periodo.

Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di God of War Ragnarok e vedere quali sono i voti delle recensioni internazionali. Inoltre, vi proponiamo anche un nostro video confronto tra le varie versioni del gioco.