FidelityFX Super Resolution 3 annunciato da AMD insieme alle nuove schede video Radeon

AMD ha presentato ufficialmente FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) insieme alle sue nuove schede video, basate su RDNA 3: RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT. La promessa è quella di un raddoppio del framerate tramite la nuova tecnologia "Fluid Motion Frames", che migliorerà ancora di più l'efficacia dell'upscaler delle immagini.

L'uscita di FSR 3 è prevista per il 2023. Purtroppo AMD non ha fornito una data precisa. In realtà non ha svelato alcun dettaglio in merito, quindi non è chiaro come funzionerà questa nuova tecnologia. Non è stato reso noto nemmeno se richiederà gli acceleratori IA presenti nell'architettura RDNA 3.

Questo è ciò che si sa di FidelityFX Super Resolution 3 in questo momento.

Oltre a FSR 3, AMD ha presentato anche FSR 2.2, una versione aggiornata di FSR 2, che promette performance ancora maggiori con l'upscaling, riducendo il ghosting. Quindi qualità dell'immagine migliorata, framerate anche... che volere di più?

Stando a quanto riportato, FidelityFX Super Resolution 3 dovrebbe lavorare in modo simile a DLSS 3 di Nvidia, che ovviamente è il concorrente diretto in questo ambito, nonché il più chiacchierato. Probabilmente AMD ne parlerà più in dettaglio con un evento futuro, quando sarà pronta a mostrare qualcosa in azione.